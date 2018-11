Lavoro, il Veneto cresce ma economia rallenta

Condividi

Linkedin email

08:00 – Nel 2018 in Veneto è proseguita la crescita dei livelli di attività in tutti i comparti produttivi, ma emergono segnali di rallentamento. Il dato emerge dall’aggiornamento congiunturale dell’economia del Veneto presentato ieri dalla sede di Venezia della Banca d’Italia. Il Veneto è in linea con la congiuntura di rallentamento dei tassi di crescita registrata in tutta Italia. È bene sottolineare che la regione viene da un quadriennio di crescita, dal 2013, superiore alla media nazionale e pari al +6,7%. Nel dettaglio, nel primo semestre 2018, la produzione dell’industria manifatturiera ha continuato a crescere (+3,6%, con performance migliori da parte di meccanica, gomma e plastica, metalli e mezzi di trasporto), anche se a un ritmo inferiore a quello del 2017, risentendo del rallentamento delle esportazioni (+3,3%), causato dalla stagnazione delle vendite dei Paesi extra UE (-0,2%). Anche la fase di espansione degli investimenti, in atto dal 2014, pur crescendo, nel 2018 si sarebbe indebolita. E, nei primi sei mesi, le esportazioni sono aumentate del 3,3% (nel 2017 erano cresciute del 5,1%).

Il mercato delle costruzioni prosegue la pur debole fase di crescita (fatturato a +0,4% nei primi sei mesi dell’anno secondo le stime di Unioncamere), con le ristrutturazioni delle abitazioni che continuano a fare la parte del leone, anche se ci sono segnali di ripresa dalle nuove abitazioni e una crescita delle compravendite residenziali (+3,7%). Continua a faticare il non residenziale, che risente soprattutto della debolezza della domanda pubblica (-6% la spesa per investimenti degli enti locali nei primi nove mesi). Le imprese hanno migliorato la loro posizione di liquidità finanziaria ed è anche aumentato il numero di occupati (+1,5% nel primo semestre), soprattutto dipendenti con contratti a termine, con un tasso di occupazione pari al 65,8%, in crescita sia per gli uomini che per le donne e in tutte le fasce demografiche. Si stabilizza, invece, il numero degli autonomi, in calo dal 2015. La crescita dell’offerta di lavoro si evidenzia, sui dati di Veneto Lavoro, con un saldo positivo delle assunzioni nette nei primi sei mesi e con la diminuzione del ricorso alla cassa integrazione e delle crisi aziendali. (Fonte: Ansa)

(Ph. Shutterstock)