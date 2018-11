Maltempo, Conte: «53 milioni per primi interventi»

Condividi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia i primi stanziamenti del governo per far fronte ai danni causati dal maltempo degli scorsi giorni. «Con il Consiglio dei ministri di stasera – spiega Conte – abbiamo deliberato lo stato d’emergenza per undici regioni e stanziato 53,5 milioni di euro per i primissimi interventi. Altri 200 milioni arriveranno nei prossimi giorni con un mio decreto». Sono 11 le regioni per cui il governo ha varato lo stato di emergenza. La stima dei danni non è stata ancora completata, ma supererà, secondo il governo, i tre miliardi. Le regioni che hanno chiesto e ottenuto lo stato di emergenza sono: Liguria, Veneto, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Trentino. (Fonte: Ansa)