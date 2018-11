«Parassiti sociali»: ex senatore trevigiano querela Di Maio

Condividi

Linkedin email

L’ex senatore trevigiano Antonio Serena della Lega e di Alleanza Nazionale si è rivolto all’avvocato ed ex parlamentare del Popolo delle Libertà Maurizio Paniz, celebre per l’arringa in aula sul caso Ruby, per fare causa al ministro e vicepremier Luigi Di Maio a causa di alcune sue frasi che Serena ritiene infamanti. Lo riporta La Tribuna a pagina 23. «Dato che Di Maio insiste con certi giudizi sui vecchi esponenti politici non posso che tutelarmi» ha detto Serena. Sotto accusa soprattutto la definizione di «parassiti sociali» usata dal capo politico del Movimento 5 Stelle nei confronti degli ex parlamentari, nell’ambito della questione sui loro vitalizi.