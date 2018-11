«Post-emergenza, non dimenticate Belluno o ci faremo sentire»

Condividi

Case senza elettricità e divelte, acqua ancora non potabile, strade distrutte e inservibili, danni all’agricoltura e allevamenti, alberi che devono essere tolti altrimenti marciscono: l’apocalisse in Veneto, come è stato detto. Nel Bellunese, oltre che nel Trevigiano, le conseguenze più drammatiche, con un morto a Feltre e la montagna sospesa in uno stato di desolazione, anche se la solidarietà di volontari si è subito rimboccata le maniche e fortunamente alcune località, dal comprensorio di Civetta fino a Cortina, non sono state spazzate via dalla catastrofica combinazione di pioggia eccezionale e vento imprevedibile. Protezione Civile, Vigili del Fuoco e prefetto Francesco Esposito, assieme alla Regione e ai Comuni, hanno gestito l’emergenza al meglio, ma ora c’é da capire come sarà il dopo-emergenza. Il capogruppo della Lega nel capoluogo, Luciano Da Pian, é moderatamente fiducioso: «ho fiducia in Zaia». Ma avverte, sia Venezia che Roma: «se i bellunesi non vedranno risultati, si faranno sentire».

Il governo riesce a reperire sul momento appena 53 milioni, di cui 15 per tutto il Veneto. Solo per il sistema stradale nel Bellunese, secondo Veneto Strade, servirebbero 100 milioni. Zaia, appena nominato commissario, ha definito la cifra messa a disposizione solo un acconto. Dica la verità: se a Palazzo Chigi ci fossero stati altri e non anche voi della Lega, avreste gridato al Veneto e alla montagna abbandonati.

E’ stato un evento apocalittico, per chiunque non é facile trovare i soldi da destinare. 15 milioni sono obiettivamente pochi, se pensiamo che anche solo in provincia di Belluno, la zona alta è totalmente devastata. C’è una grande aspettativa fra la gente, quindi anch’io li considero solo un acconto. Altrimenti…

Altrimenti?

In Zaia ho una grande fiducia, finora ha dimostrato di saper mantenere gli impegni. Basta vedere la richiesta di autonomia, col referendum dell’anno scorso. Ma qui i soldi sono dello Stato, parliamo di un piano nazionale.

Ma se non arrivano, che succede? Zaia saprà fare più il presidente del Veneto che l’esponente di un partito che sta al governo?

Zaia è definito il “governatore” del Veneto: se non arrivano, sono sicuro che batterà i pugni.

Secondo Fabio Dattilo, direttore del Veneto e del Trentino Alto Adige del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il disastro è dovuto anche all’incuria dell’uomo: si è costruito troppo. Gli ambientalisti, da salotto o no, accusati da Salvini di essere politicamente responsabili, sono proprio quelli che combattono la cementificazione. Qui, prima di un problema politico, sembra esserci una impasse logica. Secondo lei, costruttori, Comuni che autorizzano e privati sono o non sono responsabili?

E’ una discussione che lascia il tempo che trova. Nella nostra provincia non parliamo di situazioni con case costruite sui fiumi. E’ stato un evento ambientale, che gli esperti avevano già previsto come simile all’alluvione del ’66, ma con un vento che invece non era prevedibile. Son partiti i tetti delle case e saltate le infrastrutture viarie. Io non dico che ci sia un bilancio accettabile, anche perchè purtroppo c’è stato un morto, ma il problema del cemento c’è più in altre zone.

Nel Trevigiano sul Piave, intende?

Sì, e in Sicilia. Qui da noi l’attenzione al territorio c’è.

Zaia ha lanciato un appello a venire a sciare e fare le consuete vacanze invernali. Il Comune di Belluno, oltre agli altri coinvolti, ha cominciato a liberare le strade dalla legna, ma per le linee elettriche ci vorranno mesi, secondo l’assessore alle manutenzioni Biagio Giannone. In alcuni impianti come Civetta, Falcade-San Pellegrino e Arabba-Marmolada si tornerà presto alla normalità, ma in altri no. Interi boschi non ci sono più. Non è un po’ presto, per dare sicurezza ai turisti?

A Rocca Pietore quel che c’era prima ora non c’è più. Se non ci sono i soldi, il rischio è che gli abitanti abbandonino la montagna. Ma nei grandi impianti, sul Civetta o anche a Cortina, non vedo un grande pericolo. I Comuni hanno fatto quel che dovevano fare, ma il grande merito nella gestione dell’emergenza io la attribuirei alla Regione, col delegato di Zaia, l’assessore Bottacin, e in particolare alla Provincia e alla prefettura. Nella conferenza dei capigruppo in Comune l’altro giorno ho ricordato all’assessore competente che è bene pensare all’abbattimento degli alberi. Anche se qualche ambientalista non sarà d’accordo, la vita di una persona vale di più di quella di un albero.

Il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, ha sostenuto che storicamente Belluno e il Bellunese sono penalizzati sulle infrastrutture e sull’autonomia, ma nonostante questo il bellunese non va a fare casino sui giornali. Secondo lei invece bisognerebbe farlo?

Prendiamo il Nevegal, il colle del bellunesi. Sono anni che discutono cosa fare, e a ogni inizio stagione mancano i soldi. “Come mai la Regione non fa niente?”, è la solita domanda. Io ho chiesto e in parte risolto. Se uno chiede, può ottenere. Bisogna essere propositivi, non solo protestare o lamentarsi.

Resta che da sempre la montagna è la cenerentola del Veneto.

Ma perchè numericamente non riusciamo a esprimere abbastanza persone nei tavoli dove si decide. Siamo pochi. Vanno benissimo, per stare all’oggi, i conti correnti aperti per solidarietà, ma come sappiamo se poi arriva qualcosa, uso sempre questo esempio, a Rocca Pietore?

Crede che alla fine il rischio sia quello diciamo ricorrente che, finita l’emergenza, ancora una volta la montagna sia dimenticata? E che responsabilità hanno gli stessi bellunesi? Il Parco delle Dolomiti non ha un presidente dal 2015, per esempio.

Di suo il bellunese sta sempre zitto, è vero. Dovremmo essere più vivaci nei confronti delle istituzioni, ecco. Ma mai come questa volta il popolo potrebbe farsi sentire, se non vedesse le istituzioni presenti concretamente.