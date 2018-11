Renzi: «mia nipote è down, Conte licenzi Casalino»

Condividi

Linkedin email

L’ex presidente del Consiglio ed segretario del Partito Democratico Matteo Renzi attacca il portavoce di palazzo Chigi Rocco Casalino dopo il video di vecchia data in cui l’ex gieffino insulterebbe i portatori di sindrome di down. Renzi racconta di avere una nipote down e di voler presentare una mozione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché venga discussa l’eventualità di rimuovere Casalino dal suo incarico. In passato altre sue parole al vetriolo avevano imbarazzato palazzo Chigi.