“Manina” su banche, Lannutti (M5S): «sarà cancellata»

Il senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti (in foto) annuncia sul suo profilo Facebook che il testo sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche verrà riscritto com’era prima delle modifiche apposte dalla cosiddetta “manina“. «Risparmiatori espropriati: nessuno scudo a Consob e Bankitalia – ha scritto Lannutti -. Ma non sarà più tollerata la solita manina del Mef, che all’insaputa del governo cambia arbitrariamente le carte in tavola. La stesura originaria nella legge di bilancio, – conclude Lannutti – che non contemplava l’esonero di responsabilità dei banchieri, Consob e Bankitalia, sarà ripristinata».