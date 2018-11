Scudo per Bankitalia-Intesa, la “manina” del Tesoro

Condividi

Individuata, a quanto pare, la “manina” che avrebbe modificato il testo della manovra nella parte riguardante i rimborsi agli ex azionisti delle banche fallite nel 2015 (Etruria, Marche, Carife e CariChieti) e delle popolari venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), in particolare nell’ultima norma inserita che alza uno scudo a difesa delle banche neo-proprietarie e delle autorità di vigilanza. Un sub-comma che obbliga chi accetta il rimborso, per il quale sono stati stanziati 1,5 miliardi, a rinunciare a qualsiasi tipo di causa civile o penale nei confronti degli organismi di controllo (Consob e Bankitalia) o degli amministratori delle banche nate da quelle finite in dissesto (Intesa per le popolari venete e Ubi per le altre quattro).

La norma è stata fortemente contestata dalle associazioni dei risparmiatori che ieri hanno incontrato Massimo Bitonci (Lega) e Alessio Villarosa (M5S) al Mef. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano di oggi, i due sottosegretari hanno spiegato che non doveva esserci e che verrà tolta. Sarebbe stata infatti aggiunta all’ultimo dal Tesoro. Per la precisione, sempre secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, diversi presenti affermano di aver sentito Bitonci dire che a chiederla è stato Alessandro Rivera, promosso dallo stesso ministro dell’Economia Giovanni Tria da capo della direzione banche a direttore generale (contro il parere del M5S).

La versione del Tesoro, invece, è diversa. La norma sarebbe stata inserita solo per le popolari venete, liquidate e date a Intesa per la cifra simbolica di un euro con un contributo pubblico. Il ministero voleva evitare che gli azionisti facessero causa per poi vedersi pagare con i fondi destinati a rimborsare il prestito statale, dando il via a contenziosi infiniti che avrebbero visto i commissari liquidatori opporsi in tribunale, con grande incertezza sui rimborsi.

