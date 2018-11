Tria a Bruxelles: «non sapete analizzare i nostri conti»

Condividi

In attesa di sapere se il governo apporrà le modifiche richieste dall’Unione Europea, con minaccia di sanzioni in caso contrario, alla manovra finanziaria, il ministro dell’Economia Giovanni Tria accusa senza mezzi termini di tecnici di Bruxelles di non saper fare i conti. Lo riporta Beda Romano sul Sole24Ore di oggi a pagina 3. Secondo la Commissione europea il deficit italiano aumenterà infatti dall’1,9% nel 2018, al 2,9% nel 2019, fino a raggiungere il 3,1% del Pil nel 2020. Il governo invece parla di 1,8, 2,4 e 2,1%. Secondo Tria l’analisi di Bruxelles dei conti pubblici italiani è «non attenta e parziale» nonostante i chiarimenti del governo e parla, in maniera elegante, ma intendendo sottolineare un errore, di «défailance tecnica». Oggi a Roma incontrerà il ministro incontrerà il presidente dell’Eurogruppo Mário Centeno.

(ph: Facebook – Giovanni Tria)