Tria contro diktat Ue: «ci chiedono il suicidio»

«Per evitare la procedura sul debito dovremmo fare una manovra di restrizione violentissima, che per un’economia in rallentamento sarebbe un suicidio». Sono queste le parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria dopo l’incontro con il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno. «Ribadisco un concetto fondamentale: non esiste stabilità economica senza stabilità sociale», ha detto nel corso dell’audizione in Parlamento sulla manovra parlando di quanto siano fondamentali il reddito e la pensione di cittadinanza per la lotta alla povertà, i cui dati «sono inaccettabili». «Non stiamo parlando di situazioni greche – ha precisato -, gli aggiustamenti che possono essere fatti sono tanti e in modo molto più puntuale, senza implicare elementi di emergenza».

«La manovra – ha spiegato – prevede risorse aggiuntive per gli investimenti pubblici pari a circa 16 miliardi per il prossimo triennio appostati in due fondi: uno per le amministrazioni centrali e uno per gli enti territoriali. Se consideriamo lo stanziamento nell’orizzonte dei prossimi 15 anni questo intervento prevede disponibilità di 100 miliardi aggiuntivi nel complesso». Tria ha ribadito che il rallentamento dell’economia «alla luce dell’incertezza internazionale, rafforza ulteriormente gli obiettivi della manovra: contrastare il rallentamento della crescita e fornire uno stimolo con gli investimenti pubblici». E conclude: «le stime di Crescita della commissione europea, che fissano all’1,2% la crescita del pil per il 2019, riconoscono evidentemente questo effetto espansivo della manovra».

