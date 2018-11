Condividi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, da sempre in lotta con l’immigrazione clandestina, ha deciso che chi attraversa illegalmente i confini del Paese non potrà più richiedere asilo e accoglienza umanitaria. Lo annunciano fonti ufficiale che spiegano come, secondo Trump, il sistema dell’asilo è abusato da coloro che non cercano sicurezza ma solo opportunità economiche.

Fonte: Tgcom24

Ph: Michael Vadon/Wikipedia