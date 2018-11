Zingaretti: «governo verso la crisi, Pd si prepari alle elezioni»

Condividi

Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Partito Democratico, in un’intervista a La Stampa avverte i suoi sulla possibilità che il governo possa non avere vita ancora tanto lunga. «Non mi stupirei se si tornasse a votare in primavera, in contemporanea con le Europee – ha detto in un’intervista a La Stampa -. Nel Pd dobbiamo essere pronti. L’esecutivo rischia di implodere: non sarà in grado di affrontare la finanziaria del prossimo anno. Se vogliamo riconquistare elettori non possiamo percorrere la strada degli ultimi anni».

Ph: Facebook Nicola Zingaretti