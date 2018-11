Ancona, stuprata per mesi da spacciatori: un arresto

Condividi

Ricorda molto la vicenda di Desirèe Mariottini quella di una ragazza italiana 22enne di Ancona dipendente da sostanze stupefacenti che è stata violentata per mesi dal suo spacciatore nigeriano e da altri uomini. A differenza della ragazza romana e per sua fortuna, lei è sopravvissuta. Le violenze sessuali si sarebbero ripetute dalle 10 alle 15 volte da parte di diversi soggetti. Gli agenti hanno arrestato un nigeriano 37enne che ha aizzato loro contro un pitbull ferendo un uomo delle forze dell’ordine. Come nel caso di Roma, lo spaccio e le violenze sessuali sono avvenute in un condominio di un quartiere periferico in preda al degrado.

(Fonte: Repubblica)