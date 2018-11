Dl sicurezza, Saviano vs Salvini: «fastidioso parassita»

Condividi

L’intellettuale Roberto Saviano attacca pesantemente su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che sempre sui social aveva elogiato il decreto sicurezza varato dal governo e i suoi risultati. Secondo Saviano il leader leghista ha sempre bisogno di un nemico per costruire la propria identità politica. «Fatti una vita politica tua – ha scritto Saviano -. Facci vedere senza castrazioni chimiche e attacchi quanto vali… perché l’impressione è che, da fastidioso parassita, tu valga poco, molto poco. P.s. – ha aggiunto – se ti servo, continua pure a citarmi, come fai ad ogni incontro pubblico e sui social, io non me la prendo e aspetterò paziente che gli italiani capiscano quanto vali. Il tempo, signor Ministro della Mala Vita, a differenza di te è galantuomo». «Il ricco scrittore mi insulta tutti i giorni, che pena… – ha risposto il ministro -. Ma va bene, per fortuna l’8 dicembre a Roma in piazza del Popolo non ci sarà, lui preferisce New York».

(ph: Facebook – Roberto Saviano)