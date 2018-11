Grillo a Jesolo, Pd Veneto accusa: «battute su alluvionati Belluno»

Condividi

Il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto accusa in un comunicato il cofondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo di aver offeso e preso in giro i bellunesi colpiti dal maltempo in occasione del suo spettacolo di ieri sera a Jesolo “Insomnia- Adesso dormo”. «A questo punto – afferma Bisato – non so davvero chi stia facendo più danni: se Salvini che attacca gli “ambientalisti da salotto” per giustificare il suo voto contrario all’accordo di Parigi o se Grillo che prende in giro i Bellunesi per gli alberi caduti dicendo che i cambiamenti climatici non esistono. Entrambi i personaggi sono evidentemente dei negazionisti e non si arrendono neppure di fronte alla realtà dei fatti. Se tuttavia al secondo sono imputabili solo ruoli di influenza, Salvini e la Lega ricoprono un ruolo centrale nel governo attuale. Invece di prendere in giro chi è colpito dalle disgrazie, sollecito il ministro dell’interno e la sua maggioranza a stanziare 1,5 miliardi di euro per il Veneto. A tanto ammontano i danni subiti dalla nostra regione a causa del maltempo. Dal governo della Lega invece, arriveranno, forse, solo 12 milioni di euro». Lo afferma il segretario regionale del Partito democratico del Veneto, Alessandro Bisato.