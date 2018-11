Inchiesta nomine, Raggi assolta

Condividi

Il sindaco di Roma Virginia Raggi è stata assolta dall’accusa di falso nell’ambito dell’inchiesta sulle nomina di Renato Marra. Ieri l’accusa aveva chiesto 10 mesi di condanna. Non è escluso che, nonostante l’assoluzione, possano esserci cambiamenti nella giunta grillina. Sono state dunque accolte le istanze della difesa che parlavano di procedura corretta. «Questa sentenza spazza via due anni di fango – ha scritto la sindaca -. Andiamo avanti #ATestaAlta per #Roma, la mia amata città, e per tutti i cittadini».

(Fonte: SkyTg24)

(ph: Twitter – Virginia Raggi)