Istruzione, 120 milioni per edilizia scolastica in Veneto

Il ministero dell’Istruzione ha annunciato lo stanziamento di 120 milioni di euro per l’edilizia scolastica nel Veneto grazie ai finanziamenti europei. Lo rende noto la Regione in un comunicato. «Il ministero dell’Istruzione Università e Ricerca stacca un assegno di 120 milioni di euro a fondo perduto per mettere a norma e ristrutturare le scuole del Veneto – si legge nella nota -. I fondi ministeriali, a valere sui finanziamenti Bei con oneri a carico dello Stato, arrivano a coprire oltre il 50 % del fabbisogno di interventi censito dalla Regione nel piano triennale 2018-2020». «I 120 milioni in arrivo rappresentano il finanziamento statale più consistente degli ultimi dieci anni – commenta l’assessore regionale alla scuola, Elena Donazzan – . Ringrazio il ministro Bussetti per aver tenuto fede all’annuncio del piano straordinario per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici di ogni ordine e grado nel Paese e avervi dato attuazione a tempo di record».

Complessivamente il Piano regionale per l’edilizia scolastica relativamente al triennio 2018-2020 inviato a Roma tre mesi fa prevede 220 interventi ammissibili: 196 provengono dai Comuni (scuole primarie e dell’infanzia, scuole secondarie di primo grado) per un totale di 188,7 milioni. 24 sono invece i progetti di intervento delle Province e della città metropolitana (scuole secondarie di secondo grado e istituti tecnici) per un totale di 26,8 milioni. Il fabbisogno complessivo del Veneto, corredato da progetti cantierabili e dalle relative schede economico-finanziarie, prevede pertanto una spesa complessiva di 314 milioni di euro, di cui 89 di autofinanziamento da parte degli Enti locali e della Regione.

