Melbourne, noto ristoratore italiano vittima attentatore somalo

Si chiamava Hassan Khalif Shire Ali l’uomo che ieri in Australia ha fatto esplodere la propria auto e accoltellato dei passanti. Tra loro purtroppo anche un italiano, Sisto Malaspina, (il secondo da destra nella foto) da anni emigrato a Melbourne dove aveva un noto ristorante, amato anche dalla star di Hollywood Russell Crowe, che è deceduto. L’attentatore somalo ha dato fuoco alla propria auto e Malaspina è accorso perché pensava avesse bisogno di aiuto, invece lui l’ha accoltellato. L’Isis ha poi rivendicato l’attacco, come spesso fa, anche a sproposito. Malaspina era molto amato in città, la quale è in lutto. L’attentatore è stato freddato dalla polizia.

Sisto, il mio cuore si spezza … I’ve been going to Pellegrini’s since 1987. Never been to Melbourne without dropping in on my man Sisto . South Sydney stickers on the wall and caps on display.

My sweet loyal friend, stabbed in the street by a mad man.

Cosí triste. pic.twitter.com/kfj32smdOz

— Russell Crowe (@russellcrowe) 10 novembre 2018