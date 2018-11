Condividi

14:35 – Dopo la folle notte di Halloween in cui diversi giovani sono finiti al pronto soccorso per abuso di alcol, il questore di Venezia ha deciso di chiudere per 60 giorni la discoteca Night and Day di Noale (Ve). La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata anche la presenza di spray urticante al peperoncino, spruzzato sempre durante la festa di Halloween. (Fonte: Ansa 12:41)

(ph: Facebook – Night and Day)