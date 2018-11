Padova, via Anelli: Comune espropria 24 appartamenti

Condividi

Il Comune di Padova ha deciso di procedere con l’esproprio delle case dei privati di via Anelli, nel quartiere Stanga, un tempo noto come il “Bronx patavino” a causa dello spaccio e del muro fatto ergere da un giunta di centrosinistra e assurto alle cronache nazionali. Come riporta Davide D’Attino sul Corriere del Veneto di oggi nell’edizione di Padova e Rovigo a pagina 11, 24 soggetti non hanno accettato di cedere le loro proprietà al Comune, che intende riqualificare la zona. Palazzo Moroni è entrato in possesso finora di 121 case. «I 91 alloggi che abbiamo già comprato – spiega l’assessore al patrimonio Andrea Micalizzi – ci sono costati 30 mila euro l’uno, cioè il prezzo fissato dal Demanio. Per l’ex moschea, invece, ne abbiamo spesi 150 mila. E per gli espropri ne sborseremo sempre 30 mila per appartamento». Oltre ai 24 appartamenti che i proprietari non vogliono cedere però ci sono anche quelli di proprietà di Ater, sui quali il Comune dovrà arrivare a un compromesso.

