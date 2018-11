Pioppi e Capuzzo comprano il Treviso. Sarà Boréas-bis?

Condividi

Il Treviso è una antica (l’anno prossimo festeggia il centenario) e non proprio gloriosa società veneta. Il suo palmarès è il più modesto fra quelli dei club di capoluogo della regione, escluse naturalmente Belluno e Rovigo, che da sempre fanno parte del ‘terzomondo’ del football. La società biancoceleste vanta un solo campionato in serie A (2005-2006), 16 in B, 40 fra C, C1 e Lega Pro. Il titolo nazionale più importante che ha in bacheca è la Supercoppa di C1, vinta nel 2003.

Negli ultimi trent’anni ha avuto una vita molto difficile, rischiando di scomparire più volte. Il 28 gennaio 1988 è presentata una prima istanza di fallimento a carico dello storico Football Club Treviso. Lo salva il presidente di Cassamarca Dino De Poli insieme ad alcuni imprenditori locali. Passano solo cinque anni ed è di nuovo in dissesto. A fine dicembre del 1993 è dichiarata la liquidazione coatta amministrativa della società. Una nuova società, il Treviso Football Club 1993, salda i debiti e rileva il titolo sportivo. Il merito della prima rifondazione è di Giovanni Caberlotto, il noto industriale fondatore e proprietario della Lotto. Con lui alla presidenza e Giuseppe Pillon in panchina il Treviso colleziona tre promozioni consecutive e ritorna in Serie B nel 1997, dopo 42 anni. Nell’estate del 2009 è fallimento-bis. La rifondazione n. 2 è dovuta alla Associazione Sportiva Dilettantistica Treviso 2009, costituita da una cordata capeggiata da Edy Sartori. Con l’intercessione di Luca Zaia (allora ministro) e dell’ex- sindaco Gentilin si riesce a ottenere la iscrizione in extremis in Eccellenza. Nel 2013 la società è esclusa dal campionato di Lega Pro per problemi economici. In agosto nasce la Associazione Calcio Dilettanti Treviso 2013 e via con l’ennesima rifondazione. Nelle ultime cinque stagioni il club cambia praticamente ogni anno proprietà e presidente. L’ultimo dei quali è l’imprenditore trevigiano Luca Visentin, che acquista il Treviso il 16 marzo 2017.

Il 2 novembre un comunicato del club annuncia a sorpresa che Visentin ha ceduto la proprietà ad una misteriosa Atlantis Sport Management LLP, con sede a Londra. Ci vuol poco per scoprire di chi è la società inglese. E qui viene fuori il bello: perché tornano alla ribalta due nomi ben noti nelle recenti vicende del Vicenza Calcio, quelli dell’ingegner Francesco Pioppi e del ds Claudio Capuzzo. Proprio loro, due protagonisti della lunga, contorta e alla fine fallita scalata della altrettanto misteriosa e londinese Boréas alla proprietà della società berica.

Il disvelamento dei due è una bomba a Treviso, dove la vicenda vicentina è ben nota. Il Gazzettino fa un approfondimento e scopre che «Atlantic è nella sostanza una società creata due mesi fa per operare in Italia. A Londra non ha un dipendente e, secondo il report finanziario, non ha neppure un conto corrente». La sede londinese al n. 27 di Old Gloucester Street poi è un’altra bufala «perché lì ci sono alcune compagnie che offrono indirizzi virtuali o caselle postali a chi non ha necessità di avere una vera e propria sede ma hanno la necessità di indicare un indirizzo all’interno del Regno Unito perché sono state costituite lì per usufruire di vantaggi fiscali». Infine la forma giuridica della società (limited liability partnership) assicura la irresponsabilità di ogni socio per negligenze o condotte giuridicamente rilevanti di uno degli altri soci.

Non contribuisce certo a rassicurare i trevigiani la immediata dichiarazione del terzo socio di Atlantis, Michele Dal Cin, talent scout della Sampdoria e figlio del noto dirigente sportivo Franco Dal Cin, in cui annuncia di non essere interessato all’acquisto del Treviso.

Pioppi a Vicenza è andato davvero a un passo dal centrare l’acquisto della società. Senza mai versare un centesimo. Alla fine, quando l’operazione sembrava conclusa tanto che lui stesso era già inserito nel cda del Vicenza Calcio e di fatto lo amministrava pur non avendo alcuna quota, ha scoperto che la ViFin, la finanziaria vicentina proprietaria del club, gli aveva nascosto dei debiti. Non solo: stava parallelamente trattando con l’ineffabile Sanfilippo, alla faccia della esclusiva di Boréas.

Pioppi e Capuzzo hanno promesso solo «l’ingresso di A.C.D. Treviso in una piattaforma internazionale calcistica avente scopo lo scouting, la selezione e la crescita di giovani talenti». Non, come ci si poteva invece aspettare, la promozione e il veloce ritorno fra i professionisti. E la cosa puzza un po’.