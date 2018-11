Revoca divieto caccia, animalisti contro Zaia: «voltafaccia illogico»

Condividi

La presidente del partito di “Rivoluzione animalista” Gabriella Caramanica (in foto) critica in un comunicato la decisione del governatore del Veneto Luca Zaia di revocare il divieto di caccia e pesca. «Siamo sconcertati e arrabbiati per il voltafaccia del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che prima vieta la caccia, in seguito all’emergenza maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il territorio, e poi, quasi folgorato sulla via di Damasco, si rimangia tutto e revoca il provvedimento con la sola esclusione dell’Alto vicentino e del Bellunese – afferma la Caramanica – . Si tratta di un cambio decisionale vergognoso e illogico, che colloca l’amministrazione regionale come nemica degli animali selvatici e amica delle lobby venatorie, che adesso – conclude la nota – staranno stappando lo champagne per la scelta del presidente della Regione Veneto».