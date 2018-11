«Zaia Robin Hood al contrario, Veneto “tax free”? Tutte balle»

Condividi

«L’ho detto anche qualche giorno fa in commissione bilancio e non mi stancherò di ripeterlo: questa storia che la giunta Zaia è l’unica a non chiedere tasse per un miliardo e 100 milioni di euro è una panzana! Intanto sono 130 milioni di euro all’anno circa di addizionale Irpef non riscossa, ma soprattutto sono soldi lasciati in tasca solo ai ricchi e agli stra-ricchi di questa regione!» Lo scrive in una nota Piero Ruzzante, consigliere regionale di Liberi e Uguali. «L’ho detto in faccia ai leghisti e ai rappresentanti delle associazioni di categoria che si sperticavano in lodi per la “no tax” veneta: tutte balle! Sicuramente qualche ricco industriale si è visto ridurre significativamente le tasse – spiega Ruzzante –, ma la stragrande maggioranza dei veneti ci ha solo rimesso in termini di peggioramento dei servizi. Parlo di sanità, ticket, disabilità e non solo».

«I cittadini più poveri – prosegue l’esponente di Liberi e Uguali –, ma anche quelli con reddito medio non pagavano l’addizionale Irpef neanche prima. Dal punto di vista fiscale per loro non è cambiato nulla: ciò che è cambiato invece è che mentre prima ricevevano invece servizi e contributi finanziati con gli introiti di una tassa, adesso quei soldi non ci sono più visto che la Lega ha scelto di restituirli ai più ricchi. E assieme ai soldi sono spariti anche i servizi: lo sa benissimo la stragrande maggioranza dei veneti che in questi anni non ha certo visto migliorare il proprio stile di vita».

«Zaia è stato per il Veneto un Robin Hood all’incontrario – aggiunge Ruzzante – e il risultato qual è? In Veneto aumentano le persone in povertà relativa (dal 10,1% al 12,2% dei veneti) e aumentano le disuguaglianze: cresce l’indice di Gini (dallo 0,237 allo 0,253) e l’indice di di disuguaglianza del reddito disponibile (dal 3,8 4,3). Sono tutti dati stra-noti ai leghisti, visto che sono quelli del Defr della Giunta Zaia relativi al 2015-2016. A fronte di questi dati allarmanti – conclude Ruzzante –, l’unica proposta sensata è fare l’esatto contrario di quanto ha fatto la Lega: redistribuire, trasferendo risorse e benessere stavolta dall’alto verso il basso. Significa migliorare i servizi: dagli asili nido alle case di riposo, solo per fare qualche esempio, passando per il diritto allo studio ed i trasporti».

“Ai dati di ripresa del reddito – si legge a pagina 48 della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale 2019-2021 – si contrappone l’aumento delle disuguaglianze, quando invece negli ultimi anni i segnali indicavano la tendenza verso una maggiore equità”. E ancora: “il 20% delle famiglie più ricche detiene un reddito complessivo pari a 4,3 volte quello del 20% delle famiglie più povere, mentre l’anno precedente era 3,8 volte. Il reddito cresce, dunque, soprattutto per chi già sta bene o molto bene economicamente. Anzi il 40% più povero della popolazione vede diminuire il proprio reddito familiare pro capite del 2,8%”. “In aumento anche la percentuale di popolazione a rischio povertà, vale a dire che percepisce un reddito inferiore alla soglia di povertà relativa, che raggiunge il 12% nel 2016”.