Bari, 8 casi morbillo in ospedale: sospetti su bimba No Vax

A Bari sono stati riscontrati 8 casi di bambini, tra cui un neonato di 11 mesi, infetti da morbillo, ma potrebbero essere molti di più. Come riporta La Gazzetta del Sud, il sospetto è che il contagio sia partito dal ritardo con cui è partito il protocollo. Ad infettare gli altri bambini si pensa possa essere stata una bambina di 10 anni non vaccinata in quanto figlia di genitori No Vax.