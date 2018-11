Brescia, fa troppi straordinari: picchiata dalle colleghe

Condividi

Picchiata dalle colleghe perché fa gli straordinari. È accaduto a una donna italiana in provincia di Brescia, a Orzinuovi, dove 3 marocchine 40enni che lavorano con lei in una ditta di pulizie le avevano chiesto di rinunciare ad incassare il premio che l’azienda voleva darle per le sue 25 ore in più. Dopo gli insulti sono passate ai fatti e hanno preso la donna a calci e pugni. Ora sono state denunciate per lesioni personali e furto. Il 21 dicembre in aula è attesa la sentenza.

(Fonte: Ilgiornale)