Caldogno (Vi), preso molestatore seriale: incastrato dalla vigilessa

È stato preso il molestatore seriale che inseguiva le donne in auto e che in alcuni casi ha anche danneggiato i loro mezzi, a Caldogno (Vicenza) e nelle frazioni di Rettorgole e Cresole. Lo riporta Giulia Armeni sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 28. Tra le donne perseguitate e terrorizzate, che sarebbero una decina, anche una vigilessa in borghese, che è riuscita ad identificare il 30enne di origini africane. Per fortuna non ha mai messo le mani addosso alle donne, anche se in alcuni casi ha preso a calci e pugni le loro auto. Le donne in molti casi erano costrette a passare col rosso o andare in contromano pur di seminarlo nella sua folle caccia che pare non avere alla base moventi particolari.