Chievo, Ventura fa il primo punto e si dimette

Il Chievo oggi ha pareggiato in casa con il Bologna per 2-2 nella 12esima giornata di Serie A ottenendo il suo primo punto e portandosi a 0 in classifica (partiva infatti da -1 per via della penalizzazione). A fine partita però, sono arrivate le clamorose dimissioni del tecnico Giampiero Ventura, ex allenatore della nazionale esclusa dai Mondiali. I veronesi stavano vincendo 2-1 dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio. Forse la mancata vittoria ha scoraggiato l’allenatore, che però si era detto ottimista nonostante le tre sconfitte consecutive. Forse pesano altri fattori, come il mancato feeling con l’ambiente. Fatto sta che il mister, che era stato chiamato dopo l’esonero di D’Anna, che a sua volta aveva rimpiazzato l’esonerato Maran, ha spiazzato i giocatori negli spogliatoi e anche la società. Sui social c’è molta ironia per le dimissioni arrivate proprio nel momento in cui la squadra inizia a far punti, a un anno dalla clamorosa eliminazione contro la Svezia.«Si è dimesso con 363 giorni di ritardo» scrive un utente su Twitter.

(Fonte: Sktsport)