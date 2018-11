Contro i dazi di Trump l’Iran cerca amici in Europa

Condividi

L’ “America first” di Donald Trump sembra destinato a cambiare il mondo. I toni duri, addirittura violenti e spesso arroganti, sul piano politico; le scelte economiche che mandano in frantumi intese radicate nel passato; l’addio a una cultura a conti fatti globalmente positiva stanno creando in molti Paesi dei cinque continenti la nascita (in qualche caso la rinascita) di sentimenti antiamericani. E dove non si è ancora a questo punto, si sta comunque creando un clima che potrebbe favorire un generale, e negativo, “US go home”. Questo è vero per ogni continente. Europa, Cina, Russia, ma anche molti in Africa e America Latina, guardano alle elezioni americane di mid-term, il 6 novembre, il cui risultato potrebbe essere significativo della prosecuzione o meno dell’attuale politica statunitense nel mondo.

In certe aree, però, le reazioni sono già aperte e decisamente negative: nel vicino oriente e nei Paesi del Golfo, per via delle scelte di Trump nei confronti da una parte di Israele (con relativo trasferimento della sede dell’ambasciata Usa a Gerusalemme, da tempo sulla carta ma che nessuno dei suoi predecessori aveva mai sdoganato) dall’altra dell’Iran, con la rimessa in questione dell’accordo sul nucleare e l’imposizione di nuove sanzioni, decisione per la quale l’Europa ha espresso “rammarico” e che, per voce del suo Alto Rappresentante Federica Mogherini, è «decisa a proteggere gli operatori economici europei impegnati in scambi legittimi con l’Iran, in accordo con le leggi dell’Ue e la risoluzione Onu 2231».

Si diceva che Trump stia cambiando il mondo, e questo è vero – forse – proprio per l’Iran. Che non solo cerca in Europa una sponda per resistere al presidente Usa, ma sta dandosi da fare concretamente per rendere la propria economia più autonoma dal greggio. Così si scopre, leggendo i giornali, che l’Iran non è più così “chiuso” su sé stesso come molti pensiamo. E che, per esempio, Teheran sta sostituendo il petrolio sottoposto a embargo con il turismo: linee da crociera con i paesi vicini, visti facilitati anche per gli europei, investimenti in centri turistici sul Golfo Persico e sul Mar Caspio. Alcune cifre: in Iran, che ha 23 siti inclusi nel patrimonio dell’Unesco, nell’estate scorsa sono giunti dall’estero 3,14 milioni di turisti (con un aumento del 45%).

L’apertura, favorita anche dal grandioso progetto “One belt, one road” – di fatto il rilancio dell’antica via della seta – varato dal governo cinese, potrebbe addirittura tradursi da parte iraniana in un “attacco” (commerciale) alla principale via di collegamento merci mediorientale: il canale di Suez. Attraverso l’Iran potrebbe infatti transitare un corridoio commerciale e di trasporto multimediale (mare – strada -ferrovia) di 7200 km tra l’India e la Russia. La realizzazione del progetto – dal nome International North-South Transport Corridor (INSTC) ed illustrato con un ampio servizio da un sito considerato vicino all’Iran, “Il Faro sul mondo” – potrebbe essere accelerata dalle nuove sanzioni Usa. Una volta operativo il corridoio consentirebbe all’India di inviare le proprie merci a Bandar Abbas, in Iran, via mare, per essere poi trasportate su strada a Bandar Anzali, sul Mar Caspio. Di lì, prosecuzione per Astrakan (Russia) e poi per l’Europa, in treno. Il percorso, dalla capacità stimata di 20-30 milioni di tonnellate di merci l’anno, ridurrebbe il tempo e i costi della consegna del 40%. Tra Mumbai e Mosca il risparmio di tempo sarà di circa 20 giorni.

L’iniziativa è stata del governo indiano, subito assecondato dalle autorità iraniane. Il ministro indiano del commercio e dell’industria Suresh Prabhu ha affermato, dopo un incontro con una delegazione di affari russa a Nuova Delhi, che «tutte le questioni possono essere risolte al fine di rendere operativa la rotta (INSTC) il prima possibile». India, Russia e Iran terranno una riunione trilaterale il 23 novembre per rendere operativa la rotta, secondo quanto riportato dai media indiani ripresi dal “Faro sul mondo”. «L’INSTC è il più breve percorso di trasporto multimodale che collega l’Oceano Indiano e il Golfo Persico attraverso l’Iran alla Russia e al Nord Europa», ha dichiarato il ministro dell’industria indiano.

Per accedere all’Asia centrale, ricca di risorse, l’India deve instradare le sue merci attraverso la Cina, l’Europa o l’Iran. Le rotte attraverso la Cina e l’Europa sono lunghe, costose e richiedono tempo, e l’Iran è la più redditizia. La prima prova a secco dell’ISCT è stata condotta nell’agosto 2014 e la seconda nell’aprile 2017. L’India sta cercando di sfruttare il porto strategico di Chabahar, nel sud-est dell’Iran, per collegarsi con l’INSTC. Il Paese ha impegnato 500 milioni di dollari a Chabahar per aprire una strada commerciale e di trasporto verso l’Afghanistan, Paese senza sbocco sul mare.

La scorsa settimana, alti funzionari dei due Paesi hanno incontrato la loro controparte a Teheran per discutere di una piena messa in servizio del porto che i tre Paesi stanno sviluppando congiuntamente. Si è trattato, sottolinea “Il faro sul mondo”, del primo incontro trilaterale del Consiglio di Coordinamento dell’Accordo Chabahar, di fronte alle nuove sanzioni imposte da Washington sulla repubblica islamica. «Tutte le parti hanno condiviso l’opinione che una piena operatività dell’iniziativa trilaterale del Chabahar promuoverà la connettività e lo sviluppo economico dell’Afghanistan e della regione», ha riferito in una nota il ministero per gli Affari Esteri dell’India. Per l’Afghanistan, che non ha sbocco sul mare, il corridoio significa aprire la strada a miliardi di dollari di scambi e ridurre la dipendenza del Paese dagli stranieri per gli aiuti, oltre a bloccare il commercio illecito di oppio.

Carlo Rebecchi per Cronache Nazionali

