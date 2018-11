Dio ti vede, l’Atac no: suora entra in metro senza pagare [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

La pagina Facebook “Riprendiamoci Roma” ha condiviso il video di una suora che fa la “portoghese“, cioè entra nella metro di Roma Piramide senza pagare. Per trascendere l’impedimento fisico dei tornelli infatti, i quali non si aprono se non si passa il biglietto, entra da quelli di uscita, evidenziati dal cartello che si nota chiaramente nel video. Come fanno notare alcuni commenti al post, la suora mostra anche una certa dimestichezza, segnale di una pratica consolidata. Nessuno, né i pendolari presenti, né il personale Atac (che non c’era), l’hanno fermata.