La Raggi per ora rimane, ma Salvini ha già pronte le alternative

Se la Raggi dovesse dimettersi meglio farsi trovare pronti (per il momento la sua assoluzione sembra allontanare questa ipotesi, ndr). La Lega capitolina mette radici sul territorio e si organizza, si struttura, addirittura sogna un candidato sindaco (Barbara Saltamartini? – in foto -). Proprio nei giorni scorsi il coordinatore regionale e commissario romano, Francesco Zicchieri, ha ratificato le nomine e trasmesso gli elenchi della nomenklatura del partito. Dodici membri nel direttivo di Roma e provincia, quindici coordinatori municipali, quarantasette referenti per i comuni dell’hinterland romano. Dentro c’è di tutto, intendiamoci, nomi affidabili, politici sperimentati e figure minori di formazioni politiche di diversa bandiera e caratura. E’ dal bacino degli ex An, fortemente radicati a Roma e nel Lazio, che la Lega ha attinto nomi e pacchetti di voti. . Nel direttivo di Roma e provincia, come vice coordinatori troviamo i consiglieri regionali Laura Corrotti e Daniele Giannini. Ezio Favetta, segretario nazionale Ugl, sarà il responsabile organizzazione.

E ancora i leghisti Mauro Gonnelli, ex sfidante di Esterino Montino alle ultime amministrative di Fiumicino, responsabile per il Litorale sud, il consigliere leghista di Ladispoli Luca Quintavalle per il Litorale nord, Marco Riezzo di Trevignano Romano per l’area Provincia nord, Vincenzo Tropiano, consigliere di Tivoli, referente dell’area Provincia est, Gianluca Chialastri, di Cave, alla Provincia sud, e Felice Squiliteri, già coordinatore di Noi con Salvini di Roma e Frascati, responsabile dei Castelli romani. Tutti o quasi nomi della vecchia guardia. I volti nuovi, non alla politica ma alla Lega di Salvini, li troviamo per lo più su Roma. Sempre nel direttivo di Roma e provincia Maurizio Politi, ex Fratelli d’Italia, è capogruppo, unico consigliere, in Campidoglio, tra gli eletti in fuga a luglio dal partito di Giorgia Meloni. Tra i nomi del coordinamento romano c’è Carlo Passacantilli, capogruppo salviniano della Città Metropolitana, ex Fratelli d’Italia. E Fabrizio Santori, passato storaciano e passaggio sotto le bandiere della Meloni.

Tra i referenti dei municipi non mancano i transfughi da FdI. Da Mattia Balducci in V municipio a Matteo Crocicchia in XI, a Valeria Campana in XII. Ma tra i nomi dei coordinatori municipali spunta anche qualche reduce di Alfio Marchini: Marco Veloccia ex candidato con la lista del costruttore romano in I municipio, Cristiano Bonelli in III municipio, ex presidente di centrodestra del parlamentino poi ricandidato nel 2016 anche lui con Marchini. Un pacchetto di mischia strutturato che cresce di giorno in giorno con adesioni da ogni parte. Ora è facile dire che tanti salgono sul carro del vincitore, ma Matteo Salvini è entrato da tempo nel gioco romano, prima attaccando la Raggi poi intervenendo direttamente nelle vicende capitoline. L’ultimo exploit è dei giorni scorsi, a San Lorenzo, in occasione della terribile vicenda di Desirèe, la sedicenne violentata e uccisa da quattro immigrati.

