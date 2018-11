Migranti, il prete pro-Salvini: «è l’unico politico cristiano»

Condividi

Don Salvatore Picca, prete di una piccola parrocchia in provincia di Avellino, si schiera con il ministro dell’Interno Matteo Salvini per quanto riguarda il Decreto sicurezza e la sua politica sull’immigrazione. In un’intervista a Lbiero, don Picca sostiene che Salvini sia «l’unico politico che in questo momento segue davvero il Vangelo» e che le sue politiche seguano direttamente «la dottrina sociale della chiesa». «Aiutiamoli a casa loro» e «non possiamo accogliere tutti» sono slogan sui quali don Picca si trova perfettamente in linea. Del resto anche papa Francesco, secondo lui, ha posto dei limiti all’accoglienza.