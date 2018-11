Vicenza, eccidio dieci martiri: tolti “nazifascisti” e “Resistenza”

Condividi

Ieri mattina si è celebrato a Vicenza il 74esimo anniversario del cosiddetto “eccidio dei dieci martiri“, cioè la rappresaglia nazifascista durante la guerra civile nel 1944. A far discutere, come riporta Laura Pilastro sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 17, sono stati i manifesti realizzati e distribuiti dal Comune, nei quali non sono state usate le parole “nazifascisti” e “Resistenza“. Al loro posto i termini «truppe di occupazione», e «valori della Costituzione». Il vicesindaco Matteo Tosetto (Forza Italia) spiega così la scelta. «Il Comune è una istituzione e in quanto tale deve rappresentare tutti e parlare con un linguaggio conseguente, che non alimenti divisioni ma crei condivisione. Non ci accapigliamo – ha aggiunto – su chi abbia più titolo per parlare di libertà, che invece ha un valore assoluto». Il presidente della sezione vicentina dell’Associazione dei partigiani, Danilo Andriollo conferma di aver ricevuto le bozze del manifesto prima della stampa: «ho visionato le bozze e non mi perdono di non aver prestato sufficiente attenzione, ma i cambi apportati mi sono sfuggiti».

(ph: Facebook – Enrico Marchesini)