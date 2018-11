Alpini a Rimini, Verona battuta: questione di… fortuna?

Condividi

Fra gli alpini di Verona in queste ore circola una foto “ironica”, evidentemente montata per scherzo (e per amarezza…) che rappresenta una ragazza formosa in costume da bagno in una “locandina impossibile” della 93esima adunata nazionale dell’Ana, l’associazione nazionale degli alpini, che si svolgerà a Rimini e San Marino nel 2020. Il modo di qualcuno per reagire fra il serio e il faceto alla comprensibile delusione per l’assegnazione perduta da Verona. Nei giorni scorsi il capoluogo scaligero, che tiene molto al suo legame con le penne nere, è stato battuto nel Consiglio nazionale dalla città romagnola, simbolo della movida balneare. E delle conseguenti bellezze da spiaggia…