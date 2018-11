Berlusconi: governo M5S-Lega anticamera della dittatura

Condividi

Linkedin email

Il cavaliere sferra un attacco al governo Conte. Nel mirino ci sono i Cinque Stelle, ma Berlusconi vuole attirare l’attenzione di Salvini, e riportarlo nel centrodestra. «La Lega – ha detto Berlusconi – si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Quando questo avverrà, ci saranno solo due possibilità sul tavolo. La prima – ha spiegato- un mandato al centrodestra che trovi i voti necessari in parlamento per formare una maggioranza. Altrimenti si dovrà andare a nuove elezioni. Se si continua così, siamo davvero all’anticamera di una dittatura. Sono molto preoccupato» ha aggiunto, riferendosi agli attacchi dei grillini contro la stampa. Non ha tardato ad arrivare la replica di Salvini.

(Fonte: Ilgiornale)

(ph: Andrea Delbo – Shutterstock)