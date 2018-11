Chievo, Pellissier: «Ventura voleva andarsene da subito, pazzesco»

Condividi

L’attaccante del Chievo Verona Sergio Pellissier in un post su Instagram attacca l’ormai ex allenatore Gian Piero Ventura, che ieri dopo il pareggio interno con il Bologna ha rassegnato le dimissioni, che il presidente Campedelli ha al momento congelato in attesa di chiarire di persona. «In questa foto c’è tutta la rabbia che ho in questo momento – ha scritto Pellisssier -. Un’ estate pesante con il problema plusvalenze, un inizio di stagione da dimenticare e per dire che non c’è mai fine al peggio le dimissioni di un mister che dal primo momento che è arrivato se ne voleva già andare. Pazzesco. In 22 stagioni da professionista pensavo di aver visto tutto ma sono costretto ad ammettere che c’è sempre qualcosa di nuovo. Non è così che si fa, – conclude il post – non fate come Ventura, si vince e si perde insieme come deve essere in una squadra. Mai mollare fino alla fine».