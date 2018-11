Feltri vs Di Battista: «politici putt… 2 volte»

Condividi

Vittorio Feltri risponde ad Alessandro Di Battista in un editoriale pubblicato su Libero e a Luigi Di Maio in due Tweet. I due storici esponenti del Movimento 5 Stelle avevano attaccato pesantemente i giornalisti, definiti «puttane» e «sciacalli». «I miei colleghi, e naturalmente anche noi di Libero, saremmo delle mignotte, ossia scriveremmo non tanto ciò che pensiamo bensì quello che ci ordinano di scrivere, sotto corrispettivo, i nostri editori – scrive Feltri -. In questo concetto c’ è del vero, nel senso che i cronisti non svolgono gratis la professione. Dovendo campare, esigono di essere ricompensati. Ma gli stipendi, a parte il mio, sono modesti. Più bassi di quelli dei parlamentari, quale Di Battista è stato e sarà, che arrivano a superare 15 mila euro».

«Tuttavia c’ è una differenza. Mentre i redattori lavorano – aggiunge Feltri -, spesso male, e ogni giorno vengono messi alla stanga per confezionare un prodotto che se non si vende, manda in rovina il quotidiano, il quale chiude facendoli morire di fame; viceversa, gli onorevoli e i senatori, per esempio i grillini, non si limitano a non fare un cazzo, che sarebbe il minore dei mali, bensì provocano danni a strafottere, come si evince dai fatti. Ergo, se quelli della mia categoria sono meretrici, quelli che siedono a Palazzo Madama e a Montecitorio sono puttanieri conclamati col vizietto di voler essere serviti gratis.Quindi fanno schifo due volte. Di Battista in realtà fa schifo tre volte – conclude Feltri – in quanto si spaccia per verginello quando, in realtà, non solo è rotto ma, non contento di esserlo, non cessa di rompere i coglioni a chi è migliore di lui». Per quanto riguarda il ministro Di Maio, Feltri si limita a definirlo «analfabeta».