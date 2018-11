«Leroy Merlin a Padova, 40 negozi a rischio chiusura»

Condividi

Il direttore di Confesercenti Padova, Maurizio Francescon, lancia l’allarme: con l’apertura del nuovo Leroy Merlin al Foro boario, «nella zona chiuderanno 40 negozi nei primi due anni di apertura che poi saliranno a 100 nei quattro anni successivi». Come ricorda Claudio Malfitano a pagina 15 del Mattino, i lavori per la costruzione del nuovo maxi-store inizieranno nell’estate del 2019 e l’apertura è in programma per il 2020.

«Nel territorio circostante verranno trasferite vendite al dettaglio per un valore di oltre 32 milioni di euro – spiega lo studio dell’associazione di categoria. E sulla viabilità di corso Australia arriveranno 8 mila auto in più all’anno».

(Ph. Robson90 /Shutterstock)