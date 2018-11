Milionaria cerca fidanzato: offre 70 mila euro, ecco i requisiti

Condividi

Linkedin email

Scozzese, giovane, milionaria, cerca ragazzo serio e non interessato solo ai soldi. Per questo offre un “reddito di fidanzamento” di 60 mila sterline all’anno, circa 70 mila euro. È la storia di Jane Park, che a soli 17 anni vinse un milione di sterline alla lotteria divenendo la più giovane vincitrice della Scozia. Ora però, a 23 anni e dopo alcune storie finite male, ha deciso di creare un sito apposito per reclutare il prossimo fidanzato. Requisito fondamentale, come spiega un’amica, è la fedeltà.

(Fonte: Mirror)

(ph: Instagram – Jane Park)