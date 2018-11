Pedone investito e ucciso: indagata figlia pm Bocassini

Condividi

È Alice Nobili, 35 anni, figlia del magistrato di Milano Ilda Bocassini, l’autista dello scooter che lo scorso 3 ottobre ha investito sulle strisce il medico Luca Voltolin, deceduto alcuni giorni dopo. Lo riporta Libero, aggiungendo anche che la donna non sarebbe stata sottoposta ad alcoltest, come invece prevede la procedura. Questo starebbe provocando aspre polemiche all’interno del comando di polizia locale. Ora la figlia della Bocassini, nota anche per i processi contro l’ex premier Silvio Berlusconi, è indagata per omicidio stradale.