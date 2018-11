Usa, la Clinton ci riprova. E punta a sinistra

Condividi

Linkedin email

Hillary Clinton intende ricandidarsi nella corsa alla Casa Bianca nel 2020. Ne sono certi Mark Penn, consigliere di vecchia data della famiglia Clinton, e Andrew Stein, presidente del New York City Council, molto vicino a Hillary e Bill. L’ex Segretario di Stato, scrivono Penn e Stein sul Wall Street Journal, «non permetterà che la sua umiliante sconfitta con Trump metta fine alla sua carriera».

La Clinton sarebbe ancora intenzionata a diventare la prima donna presidente degli Usa e per vincere – spiegano -, sarà molto più liberal e vicina alla sinistra del partito democratico. «Non fate attenzione alle dichiarazioni in cui Hillary afferma che non vuole correre – scrivono Penn e Stein – anche Clinton e Obama lo fecero fino al giorno in cui dichiararono di voler correre».

Fonte: Rainews24

(Ph. Evan El-Amin / Shutterstock)