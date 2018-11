Vicenza, arancia meccanica in pieno centro: grave 35enne

Condividi

Linkedin email

Pestato dal branco in pieno centro a Vicenza. È quanto accaduto a un 35enne originario del Marocco, che si trova ora ricoverato all’ospedale San Bortolo con un polmone perforato. Come riporta Valentino Gonzato sul Giornale di Vicenza a pagina 10, l’agguato è avvenuto sabato notte in piazza San Pietro, di fronte alla chiesa. Stando alle testimonianze, la vittima – che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo – è stata vista fuggire rincorsa da 6-7 giovani, forse dell’est Europa.

Gli aggressori sono poi fuggiti, mentre l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, in condizioni critiche. Ora è in lento miglioramento. Identificato, è risultato essere irregolare in Italia. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla vicenda, passando al vaglio le immagini delle telecamere.

(Ph. “Arancia meccanica”, fotogramma)