Caso Desiree, Riesame annulla accusa di omicidio per due arrestati

Il caso di Desiree Mariottini è destinato a continuare a far discutere. Il tribunale del Riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per due degli arrestati in merito alla morte della 16enne. Le istanze della difesa sono state accolte anche per quanto riguarda l’accusa di violenza sessuale di gruppo che è stata derubricata in abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima. Inoltre è stato riconosciuto il reato di spaccio per entrambi e quindi rimangono in carcere. Domani è prevista l’udienza per il terzo arrestato e l’interrogatorio di garanzia per il quarto, un pusher italiano che avrebbe ceduto la dose letale per Desiree.

Fonte: Repubblica

Ph: frontera.info