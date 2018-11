«Io gigolo, per lo Stato non esisto: voglio poter pagare le tasse»

Condividi

«Emetto fatture alle mie clienti come organizzatore di eventi per poter pagare le tasse, poiché la mia professione non è legalmente riconosciuta». È la scappatoia fiscale orchestrata da Aaron gigolo (in foto), tra i sex worker più famosi d’Italia. «Sogno di poter scrivere “gigolo” come lavoro nei documenti ufficiali e non trovare escamotage per poter essere in regola con l’Agenzia delle Entrate», si sfoga Aaron in una nota. «Il mio mestiere si potrebbe definire in realtà un lavoro socialmente utile, in quanto io ascolto le donne, le aiuto ad affrontare paure e insicurezze, le rendo più consapevoli di se stesse, quasi come uno psicologo. Associare la parola gigolo al mero atto fisico è riduttivo». Aaron, infatti, viene chiamato da donne e uomini di ogni età per i più svariati tipi di servizio, dalla pura compagnia al personal shopper, dal sexy chef a domicilio al finto fidanzato, dalle prove di fedeltà alle tattiche di ingelosimento.

«Il mio lavoro – rivendica lo gigolo – merita di essere equiparato ad ogni altro mestiere. Pretendo che lo Stato regoli questo settore e mi permetta di lavorare e pagare le tasse come ogni altro cittadino apponendo la mia firma sulla mia reale professione. Escort e gigolo che decidono di intraprendere questa vita volontariamente e consapevolmente si trovano costretti dentro un vuoto legislativo. Come giustificare conti correnti, stili di vita e spese quando in realtà per l’Erario risulti disoccupato? Nessuno che sappia dare risposte certe, oggettive o perlomeno soddisfacenti». Solo negli ultimi 3 anni, ricorda, «sono stati quasi una ventina i disegni di legge tesi a regolamentare questo settore, ma senza risultati». Pertanto il suo mestiere resta «senza tutele, senza sindacati di categoria, senza assicurazioni di sorta. Un mestiere fantasma. O meglio, un mestiere che esiste dall’inizio dei tempi, ma che tutti fanno finta di non vedere. Stato in primis».