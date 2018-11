Maltempo, ad Alleghe in 10 giorni tutto pulito. «Questo è il Veneto»

Condividi

«Questo è il Veneto». Il presidente della Regione Luca Zaia commenta soddisfatto il risultato raggiunto ad Alleghe: in soli 10 giorni la stessa zona colpita dal maltempo risulta pulita e in ordine, quasi irriconoscibile. Lo fa postando due foto e mettendo a confronto il fantastico risultato: nella prima si vedono fango, tronchi e macerie, nella seconda la strada è libera e lo scempio del maltempo è solo un brutto, anche se vivido, ricordo. Tutto questo è stato possibile grazie ai veneti che si sono rimboccati le maniche ed hanno lavorato senza sosta, in silenzio e a testa bassa. Un risultato che sembra quasi una risposta al post Facebook di un dipendente dell’Asl abruzzese che aveva augurato ai veneti di marcire insieme ai pini caduti per aver chiesto aiuto.