Padre cade dalle scale con figlio in braccio: muore bimbo di 2 mesi

Un banale incidente si è trasformato in tragedia a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. Un padre è scivolato dalle scale mentre aveva il figlio di due mesi in braccio. Ha provato in tutti i modi ad evitare la caduta e a proteggere il piccolo Martino che purtroppo è finito contro lo stipite di una porta riportando un trauma cranico gravissimo. E’ stato portato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e successivamente è stato trasferito all’ospedale di Padova ma è stato tutto inutile. Il neonato si è spento sabato pomeriggio dopo che i medici hanno provato di tutto per salvarlo.

