Pd Vicenza: «eccidio 10 martiri, revisionismo inaccettabile»

«Togliere le parole nazifascisti e Resistenza dai manifesti è atto grave, un tentativo di rilettura della storia inaccettabile». Così il segretario cittadino del Partito Democratico di Vicenza Federico Formisano (in foto) e il Segretario provinciale Chiara Luisetto commentano la scelta dell’Amministrazione comunale di sostituire le parole più significative del manifesto per le celebrazioni del 74° anniversario dell’eccidio dei 10 martiri. «I nazifascisti, altro che generiche forze di occupazione, fucilarono per rappresaglia dieci giovani prelevati dalle carceri di Padova, tragico ed emblematico episodio che ogni anno viene ricordato per sottolineare la barbarie di un regime capace di uccidere i dissidenti e fare della violenza un quotidiano strumento di repressione».

«Vicenza città dalle medaglie che ricordano quei fatti non può oggi essere teatro di alcuna rilettura storica, tantomeno con motivazioni di apparente pacificazione quali quelle addotte dall’Amministrazione nelle scorse ore. I morti non sono tutti uguali e chi ha combattuto per la nostra libertà deve essere chiamato per nome con orgoglio e chiarezza di intenti. La nostra solidarietà – concludono gli esponenti democratici – va inoltre a Danilo Andriollo e all’Anpi che si è ritrovata spettatrice di questo tentativo maldestro e deprecabile di revisionismo fatto in casa. Si rispetti la storia e si renda onore a chi, dalla parte giusta, ha contribuito per realizzarla».

(Ph. Federico Formisano / Facebook)