«Reddito cittadinanza? Destinare quei miliardi a dissesto ambientale»

Il reddito di cittadinanza «è un grande danno e quegli 8 miliardi invece di regalarli in assistenzialismo vanno investiti per salvare l’Italia dal dissesto idrogeologico». Ad avanzare la provocatoria richiesta è Agostino Bonomo (in foto), presidente di Confartigianato Veneto. Intervistato da Albino Salmaso a pagina 6 del Mattino, il presidente degli artigiani critica pesantemente la manovra economica del governo Conte: non solo «la legge Fornero non è stata superata», ma «sono stati tagliati da 97 a 56 i milioni per l’alternanza scuola-lavoro, mentre le tariffe Inail non sono state adeguate e noi ci attendiamo una riduzione del 25%».

«Il Veneto – aggiunge Bonomo – ha già pagato un conto salato con il “decreto dignità” del vicepremier Di Maio: si sono persi 80 mila posti di lavoro perché altrettanti contratti a tempo determinato non sono stati converti a indeterminato. In agosto lo avevamo detto e non ci hanno voluto ascoltare». Per questo, «noi ci auguriamo che il ministro Tria e il premier Conte ascoltino le raccomandazioni dell’Europa e cambino la manovra. È grave che i parlamentari cinque stelle abbiano disertato il confronto con la Confartigianato, per fortuna il ministro Stefani ha raccolto non solo le proposte del Veneto ma anche quelle degli altri presidenti regionali».