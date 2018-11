Scollatura da capogiro e gambe in vista, modella cacciata dal Louvre

Condividi

Linkedin email

Newsha Syeh ha condiviso su Instagram l’outfit con cui si è presentata al Louvre che è anche il motivo che l’ha costretta a rimanere fuori. Scollo profondo e gambe in bella vista, la modella australiana è stata rimbalzata dalla security del museo che le ha vietato di entrare.

Lo racconta lei stessa sul social: «ieri sono stata fermata alle porte del Louvre da una guardia a causa del mio outfit. Con orribili gesti e espressioni disgustate la guardia mi ha apostrofata e detto che dovevo coprirmi – racconta la 25enne – con uno sguardo pieno d’odio mi ha impedito di entrare. Il mio cuore si è spezzato, non pensavo che il Louvre applicasse queste arcaiche regole. Ma invece ho scoperto che non è mai esistito un codice di abbigliamento per entrare nel museo. Se visitassi una chiesa sacra, capirei perfettamente e mi vestirei di conseguenza – ha aggiunto, ma in un luogo che ospita tanti ritratti e statue di donne nude trovo questa censura ridicola». Infine ha concluso: «Picasso avrebbe apprezzato il mio outfit».