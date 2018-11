Toninelli: «io sostituito con rimpasto? Vado avanti»

Condividi

«La Pedemontana è un’opera su cui il ministero non ha competenza diretta essendo il concedente la Regione Veneto, ma dal punto di vista della sostenibilità finanziaria finora non è stata un buon affare». Lo afferma ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), intervistato da Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera. «La convenzione attuale – aggiunge – potrebbe essere giudicata positivamente dalla Corte dei Conti soltanto alla luce di una situazione precedente di palese iniquità ed evidente svantaggio per la parte pubblica, cioè per i cittadini contribuenti».

Sull’eventualità di essere sostituito con un rimpasto di governo, Toninelli (in foto) risponde: «Più lo dicono e più vale il contrario. Sono moltissime le persone che incontro che incitano ad andare avanti». E sul fondatore del partito, Grillo, che dice che fare battute su di lui è come sparare sulla Croce Rossa: «Beppe, con i toni divertenti e a volte paradossali che gli sono propri, ha ben fotografato le difficoltà e le sfide enormi che comporta il mio mandato».

(Ph. M5S / Instagram)