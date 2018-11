Un Celentano non può bastare: Verona é in serie B. E non solo nel calcio

Condividi

Linkedin email

Con una puntualità crudele, il calcio ce l’ha ricordato in maniera evidente: Verona è in serie «B». Verosimilmente almeno due volte. La più evidente la prima, quella con le squadre di calcio cittadine, ma non è la più grave. Il Chievo in grande difficoltà, penalizzato più che dalle sentenze della Lega, dalla sua storica fragilità, dalle sue dimensioni mignon, dal suo leggendario «piccolo è bello». Il Verona Hellas – diciamolo chiaro – espressione sincera di una città che non vuole crescere, ma continua a coltivare a poco prezzo la grandeur del passato, senza uno straccio di imprenditore che tiri fuori soldi veri e non chiacchiere o buoni consigli, per riportare dove le compete una società che in altro modo è unica nel panorama del football italiano.

Ma poi c’è un’altra Verona, ahinoi, quella più importante, quella dell’economia, della cultura e della politica che è scomparsa dai radar italiani, che esiste ormai solo sui giornali locali, perché quando si tratta di andare su palcoscenici più larghi, sono solo brutte figure, episodi impresentabili, situazioni che i pochi veronesi rimasti ancora animati da amore per la propria città, e non solo per le loro (magre) tasche, preferirebbero non vedere né sentire. E poi adesso ci si mettono anche gli Alpini con la loro Adunata Nazionale (2020) a ricordare ai cittadini scaligeri che in realtà perfino Rimini è meglio di Verona, che molte altre città italiane, nuovamente e ripetutamente, nonostante la crisi, sono più qualificate, più preparate e più avanti di Verona.

Certo, l’Ana da tempo è un’organizzazione attenta più ai valori del business, alla sua sopravvivenza materiale che alla fedeltà dei principi alpini. Ma Verona sapeva che per convincere i delegati nazionali, bisognava portare argomenti molto «concreti», non bastava un appello alle bellezze locali, quindi ha perso per eccesso di propensione al (proprio) business. Il sindaco Sboarina poi ha faticato a nascondere la sua delusione e si è appellato all’anfiteatro romano («nessuno può portare gli Alpini in Arena»), come se appunto solo sulla gloria del passato (duemila anni fa!) si dovesse fondare il prestigio, il successo e la fama di Verona.

Sicché anche il caso dell’Adunata assurge a vicenda esemplare, perché nella sconfitta Verona ha dimostrato che i mezzi sui quali l’amministrazione intende puntare prevalentemente per il rilancio di Verona sono quelli offerti dalle possibilità di ospitare eventi di rilievo nazionale in città: gli alpini, il giro d’Italia, la capitale della Cultura, Celentano al Camploy e chissà quali altre diavolerie. Di lavorare, rimboccarsi le maniche e fare seriamente qualcosa di concreto e di importante nemmeno l’ombra, basta pensare a quello che sta succedendo con la Fondazione Arena, che non esce dalla crisi in cui è precipitata, anzi.

Non staremo a ripetere che certamente l’attuale amministrazione aveva ereditato una situazione disastrosa della città, giusto per rinfrescare le idee: totale assenza di realizzazioni di progetti e infrastrutture nuove in città dal 1990; perdita dell’aeroporto; perdita di importanza nelle decisioni sulle reti autostradali; declino di aziende importantissime per Verona (non solo Melegatti, tutto il settore del calore, Fedrigoni etc.); perdita di almeno due banche; quasi totale scomparsa della capacità di erogazione della Fondazione Cariverona; liquidazione tentata della Fondazione lirico sinfonica Arena.

Eppure a tutto questo e a nulla di nuovo si è ancora pensato di mettere seriamente mano, di passare nel bene e nel male, ai fatti, di lasciare stare i proclami e gli annunci. A tal punto che perfino il solitamente felpato professor Mazzucco, probabilmente spinto da un complesso di motivazioni, non ha mancato di tirare le orecchie al governo cittadino e li ha invitati a passare ai fatti. Insomma da tempo a Verona si respira una brutta aria da serie «B», e quel che è peggio i veronesi (a parte i tifosi del calcio) sembrano non accorgersene.