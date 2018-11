Venezia, Zaia: «non ho 80 milioni per gestione Mose»

Condividi

08:00 – Dopo il viceministro Edoardo Rixi anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è intervenuto sul tema Mose a Venezia. «Che idea mi sono fatto del Mose? Che non ho 80 milioni di euro l’anno per la gestione, per cui dico al viceministro di non pensare a noi» ha detto Zaia. «Ha ragione il viceministro – ha aggiunto il governatore – non possiamo lasciare cinque miliardi di euro sott’acqua. Ognuno può avere le sue idee, sapete che io sono sempre stato critico. Però, al di là di questo, questa opera adesso deve andare in funzione. Si dice che sia di grande ingegneria: vediamola in funzione, facciamo in modo che funzioni, e ricordiamo ai cittadini che il Mose non mette in sicurezza Piazza San Marco, perché è passato un concetto sbagliato. L’acqua alta resterà a Piazza San Marco. Penso però che non si provvede subito alla messa in funzione e alla gestione, di buchi ce ne saranno sempre di più».

Zaia ha poi parlato della questione Grandi Navi: «il viceministro Rixi, che ringrazio, ha preso visione con mano della problematica e direi che ci sono le soluzioni: quelle che Venezia non vuole rinunciare alla crocieristica, ma vuole assolutamente che il decreto Clini-Passera sia applicato fino in fondo. Io penso che la soluzione portuale, e lo dico anche per la Regione come socio della partita – ha proseguito Zaia – è di tenere le Grandi navi all’interno della Laguna. Ovviamente – ha concluso Zaia – con una viabilità alternativa a quella attuale». (Fonte: Ansa)